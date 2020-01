M. Pokora: Christina Milian dévoile une photo d’enfance troublante!

Un peu de nostalgie. Alors qu’elle est sur le point d’accoucher, Christina Milian en a profité pour se replonger dans ses souvenirs d’enfance. Sur ses réseaux sociaux, la compagne de M. Pokora a tenu à partager plusieurs photos d’elle plus jeune. Avec ses amis d’époque mais aussi toute seule, des clichés qui ont suscité beaucoup de réactions auprès des fans.

Et pour cause, dessus il est impossible de ne pas remarquer la ressemblance frappante entre l’actrice et sa fille Violet, âgée de 9 ans. Elle commente également : «Je me remémore quelques souvenirs, les meilleurs que j’ai eu de toute ma vie avec mes sœurs». Des moments qui sont très importants pour elle. Surtout que sa fille pourra bientôt créer des liens fraternels avec son futur petit frère.