M. Pokora et Christina Milian bientôt parents: ont-ils révélé le prénom de leur fils?

Christina Milian et M. Pokora ont organisé une «baby shower»

À l’approche de la naissance de leur fils, M. Pokora et Christina Milian ont organisé une «baby shower» à Los Angeles en présence de leurs proches. En respectant la tradition américaine, le couple a donc célébré l’arrivée imminente de leur bébé… Et pour cette journée spéciale, de nombreux amis du couple ont fait le déplacement, y compris l’humoriste et comédien Kev Adams. Un véritable plaisir pour Christina Milian qui n’a pas tardé à partager les clichés de cette journée sur la Toile: «Comme on peut le voir, on a passé un excellent moment avec nos amis et nos familles. Tellement de rires et une si belle énergie tout autour de nous.»

Mais un détail a particulièrement attiré l’attention des internautes. Sur le gâteau prévu par le couple pour cette «baby shower» était inscrit «Little Prince». Le mot «Prince» était également noté un peu partout durant l’événement et sur Instagram. Beaucoup ont alors pensé au prénom pour le futur bébé. S’appellera-t-il Prince? Le mystère reste entier…