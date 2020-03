M. Pokora: trois dates de sa tournée sont reportées

Bonne nouvelle pour tous les fans de M. Pokora! Après avoir été déçus d’apprendre qu’ils ne pourraient pas retrouver sur scène leur chanteur préféré, ils peuvent se rassurer en découvrant les dates de report de ses concerts.

En effet, en raison de l’actualité sanitaire du pays, M. Pokora est obligé d’annuler ses shows à Amnéville, prévu initialement le 6 mars, à Starsbourg le 7 et Paris, le 14 mars 2020. Les dates de report pour ces concerts viennent de tomber et sont le 5 septembre pour le Galaxie d’Amnéville, le 12 septembre pour le Zénith de Strasbourg et le 19 juin prochain à l’AccorHotels Arena de Paris.