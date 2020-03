M. Pokora dans l’obligation de reporter son concert à l’AccorHotels Arena

Après une première partie de tournée gigantesque assurée en 2019, M. Pokora devait retrouver ses fans français à partir du mois de mars 2020. Quelques semaines après être devenu papa, le chanteur était prêt pour un nouveau tour de France. Le «Pyramide Tour 2020» devait d’ailleurs débuter par une date évènement à l’Accorhotels Arena ce 14 mars prochain.

Malheureusement, en raison de l’actualité sanitaire du pays, le concert à Paris de M. Pokora doit être reporté. Mais que les fans se rassurent! L’interprète de «Tombé» prévoit de revenir à l’AccorHotels Arena. La nouvelle date sera communiquée dès que possible.

M. Pokora déçu

L’artiste s’était exprimé le week-end dernier à la suite des décisions d’interdire certains évènements réunissant plus de 5 000 personnes. Il avait alors manifesté son incompréhension sur les réseaux sociaux face à l’ampleur des mesures prises pour empêcher la propagation du coronavirus. A la suite de son étonnement, le chanteur avait fait l’objet de nombreuses critiques.

Il est revenu sur Twitter, ce 3 mars, pour s’expliquer et dévoiler toute son amertume: «Comprenez que quand une annulation de concerts est évoquée, sur le coup la déception prend le pas, c’est humain. Mon spectacle, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Sur la scénographie, la mise en scène, les décors, les chorégraphies. On a répété des mois. (…) Sur le coup, de me dire que je ne pourrai pas le partager avec le public m’a mis une claque. La scène c’est toute ma vie…»