Loin du chanteur M. Pokora, Christina Milian dévoile un trait de caractère de son fils Isaiah

Depuis le 20 janvier dernier, la vie de Christina Milian et M. Pokora a été bouleversée à jamais. Et pour cause, depuis ce jour, les tourtereaux sont parents d’un petit garçon prénommé Isaiah. Si M. Pokora est resté plusieurs semaines auprès de sa compagne installée à Los Angeles, l’artiste a dû reprendre le chemin de la France pour poursuivre sa tournée événement «Pyramide Tour».

Christina Milian est donc restée en Californie aux côtés de son fils Isaiah et de sa fille Violet, qui a récemment célébré son anniversaire. La chanteuse a ainsi pris le temps de poster un cliché aux côtés de son bébé. Et les internautes ont pu découvrir que le nourisson était particulièrement câlin: «Ce petit garçon a une sérieuse FOMO (comprenez ‘Fear Of Missing Out’, la peur de manquer quelque chose). Il ne me laisse aller nulle part sans lui... Je vous jure, il dort avec un œil ouvert», peut-on lire dans cette publication accompagnée d’une adorable photo du duo.

À travers sa story Instagram, Christina Milian a aussi publié un autre cliché de son petit garçon. Ce dernier portait d’adorables chaussettes bleues sur lesquelles était notée l’inscription «mini Matt». Adorable !