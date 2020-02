M. Pokora papa : sa photo trop mignonne avec son fils Isaiah

M. Pokora aux anges

L’année 2020 commence donc bien pour M. Pokora qui débute une nouvelle vie. Heureux papa, l’ex-membre des Linkup a partagé sa joie sur la Toile : «Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie», a-t-il commenté sur son compte Instagram.

M. Pokora repartira sur les routes pour sa tournée dans quelques semaines. Mais pour le moment, l'artiste s'octroie des instants de bonheur en famille à Los Angeles.