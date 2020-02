M. Pokora, Jenifer, Angèle…: Ces chanteurs qui ont prêté leur voix à un dessin animé

M. Pokora, un perroquet frimeur et un troll bougon

La doublure de voix n’a plus aucun secret pour M. Pokora. Le chanteur a commencé à prêter sa voix pour un film animé en 2007. Il incarnait alors Mosh, un jeune caneton qui n’est pas très beau et qui est élevé par le rat des villes, Ratso, dans «Le vilain petit canard et moi». L’interprète de «Tombé» s’est également mis dans la peau du perroquet déjanté Roberto pour le dessin animé «Rio 2», en 2014. L’oiseau bleu qui se prend pour un beau gosse aime chanter pour séduire les femelles.

Mais là où M. Pokora a eu le plus de succès c’est dans les aventures des Trolls, en 2016. Il a prêté sa voix à Branche, un troll un peu bougon et marginal. Le chanteur va de nouveau prêter sa voix au personnage dans le deuxième volet de «Trolls» qui sortira cette année. Il a d’ailleurs partagé sur son compte Instagram, une photo de lui et de Justin Timberlake qui joue dans la version américaine d dessin animé. Les deux artistes se sont réunis dans un studio de doublage, à Los Angeles.