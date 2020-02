M. Pokora pose avec son fils dans les bras pour le Super Bowl 2020

M. Pokora : ses premières confidences de jeune papa !

Sur son compte Instagram, M. Pokora partage régulièrement des bribes de son quotidien de jeune papa. Il est aussi très proche de sa belle-fille, Violet, qu’il emmene régulièrement à l’école. Et récemment, M. Pokora a également avoué qu’il était plutôt fatigué en raison du rythme effréné vécu après la naissance de son fils…

Mais qu’importe le manque de sommeil, M. Pokora est un papa comblé ! «Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au-delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver... Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie», a-t-il commenté sur son compte.