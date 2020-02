M. Pokora, Vitaa et Vegedram réunis dans les Trolls 2

De nouvelles têtes ! Pour ce second film Les Troll 2, ces adorables créatures sont de retour sur grand écran et vont faire sensation. Cette fois-ci, Poppy Branche et tous les autres Trolls vont s’allier pour sauver la musique dans le monde entier, le tout grâce à la Tournée Mondiale. Comme pour le premier volet, ce n’est autre qu’M. Pokora qui prêtera sa voix au personnage principal, Branche.

A ses côtés, deux nouveaux artistes vont s’adonner aux joies du doublage. La première n’est autre que Vitaa qui incarnera la pétillante Poppy, l’esprit meneur des Trolls. Quant au second, Vegedram donnera vie à Petit Diamant. Une nouvelle sorte de Troll qui ne vit que pour le hip-hop.