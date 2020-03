M. Pokora, Gims, Vitaa et Slimane…: toutes les infos sur leurs concerts annulés

Gims reporte son «Décennie Tour»

Initialement prévue pour le 6 mars prochain, la tournée de Gims aura bien lieu mais débutera finalement le 3 juin 2020 à Bordeaux. Tous les billets déjà achetés par le public restent valables sur les nouvelles dates. En tout, ce sont 14 shows aux quatre coins de la France qui sont concernés par ce report. Gims a posté une vidéo sur son compte Instagram pour informer tous ses fans. Dedans, il partage sa déception mais aussi son soulagement de pouvoir retrouver son public très bientôt. «Je vous retrouve très prochainement. Je suis désolé et dégouté comme vous. On pense à tout le monde. Protégez-vous et portez-vous bien. A très bientôt.», déclare le rappeur.