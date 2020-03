Gims reporte sa tournée «Décennie Tour»

Triste nouvelle pour tous les fans de Gims! Le chanteur ne pourra pas prendre la route ce mois-ci pour le «Décennie Tour». En raison des risques de propagation du virus coronavirus, l’interprète de «La Même» n’assurera pas tout de suite ses dates de concert.

Dans un communiqué de presse, Cheyenne productions a expliqué que la tournée de Gims allait être reportée: «C’est un véritable crève-cœur mais notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès de notre métier, artistes, publics et techniciens … C’est pourquoi nous avons décidé avec l’étroite collaboration de l’artiste et de son management, pour que la fête soit belle, de reporter de quelques semaines, la magnifique tournée GIMS DECENNIE TOUR .»

Gims: ses nouvelles dates de concert

Initialement prévue pour le 6 mars prochain, la tournée de Gims aura bien lieu mais débutera le 3 juin 2020 à Bordeaux. Tous les billets déjà achetés par le public restent valables sur les dates de report.

Découvrez les nouvelles dates du «Décennie Tour» :

• BORDEAUX – ARKEA ARENA 3 JUIN 2020

• LUXEMBOURG – ROCKHALL 4 JUIN 2020

• LIEGE – COUNTRY HALL 5 JUIN 2020

• ORLEANS – ZENITH 10 JUIN 2020

• ROUEN – ZENITH 11 JUIN 2020

• NANTES – ZENITH 12 JUIN 2020

• STRASBOURG – ZENITH 17 JUIN 2020

• TOULOUSE – ZENITH 19 JUIN 2020

• LILLE – ZENITH 25 et 26 JUIN 2020

• LYON – HALLE TONY GARNIER 1er JUILLET 2020

• NICE – NIKAÏA 2 JUILLET 2020

• MARSEILLE – LE DÔME 3 JUILLET 2020

• BRESSANES – LES NUITS B. 11 JUILLET 2020

• BEZIERS – LES ARENES 17 JUILLET 2020