Louane dévoile "Solo" et un clip romantique avec son amoureux Florian Rossi

Le clip met en scène le couple dans un décor sobre illuminé par un soleil. "Chaque seconde me brûle quand t'es pas là / J'ai fait le tour du monde, je te cherche à chaque pas / Quand je vois la nuit se mettre à tomber / Le soleil se lève du mauvais côté / Je compte les heures, on peut se retrouver / Je veux revoir le soleil de ton côté", chantent-ils en chœur.

"Solo" : un album très personnel

"Si je me regardais comme tu me regardes, est ce que je m’aimerai enfin ?", demande Louane dans le morceau "Douce" et c’est ce qui frappe d’emblée, ce sont des paroles très à fleur de peau. Dans son nouvel album, la chanteuse de 27 ans évoque sa fille, son compagnon et son mal-être, ce n'est pas la première fois, mais elle ne s'est peut-être jamais autant livrée. Elle apparaît tour à tour triste, ironique, amoureuse ou piquante.