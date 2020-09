Louane dévoile «Poésie indécise», extrait de son album!

Louane dévoilera son album le...

L'ex-talent de The Voice a décidé de proposer son nouveau projet musical le 23 octobre prochain. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, la chanteuse continue d'en faire la promotion et de dévoiler quelques informations. Elle rendra par exemple hommage à sa maman disparue dans un des morceaux, «À l’autre».

Avec beaucoup de pudeur, Louane évoquera aussi son nouveau quotidien de mère, après avoir donné naissance à sa petite fille, Esmée, en mars dernier: «C’était génial de retourner dans des endroits qui ont fait partie de ma construction et de qui je suis aujourd’hui, a-t-elle expliqué au micro d'NRJ. Et c‘est un peu de ça dont parle l’album, c’est comment j’en suis arrivée où j’en suis aujourd’hui. C’est vraiment un récit de ces sept dernières années avec un peu de ‘nostalgie’ sur ma vie d’avant.»