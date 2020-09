Louane et Florian Rossi réunis, la rare apparition du couple

Depuis qu’ils sont en couple, Louane et Florian Rossi restent très discrets sur leur relation. Voulant garder leur vie intime privée, les deux tourtereaux limitent les posts de couple sur les réseaux sociaux. Mais lorsque cela se produit, les internautes s’emparent de cet instant et le commente sur la Toile.

Le dernier en date s’est déroulé dans la story Instagram de Louane. La jeune femme, assurant alors la promotion de son nouvel album «Joie de vivre», a capturé un moment inédit avec son amoureux. Une vidéo où ils se baladent gaiement. Egalement sur la même plateforme, Louane avouait à ses fans que le confinement avait resserré les liens entre elle et son chéri: «Cela nous a donné du temps, l’occasion de bien apprendre à se connaître à trois» déclarait-elle.

Louane: son album bientôt disponible

En parallèle de sa vie de jeune maman, Louane peaufine les derniers détails concernant son futur album. Le 23 octobre prochain sortira dans les bacs «Joie de vivre». Un opus très personnel qui retrace l’histoire personnelle de la jeune femme. Au micro d’NRJ, la chanteuse explique qu’elle a puisé dans ses souvenirs d’enfance pour le composer.

«Et c’était génial de retourner dans des endroits qui ont fait partie de ma construction et de qui je suis aujourd’hui. Et c ‘est un peu de ça dont parle l’album, c’est comment j’en suis arrivée où j’en suis aujourd’hui. C’est vraiment un récit de ces sept dernières années avec un peu de ‘nostalgie’ sur ma vie d’avant», raconte Louane.