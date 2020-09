Louane s’adresse à sa maman dans un de ses nouveaux titres, «À l’autre»

Louane dévoile de plus en plus d’informations sur sa récente maternité. La jeune star est devenue maman au mois de mars dernier, en plein confinement. En donnant naissance à Esmée, elle s’est rendue compte de la difficulté d’élever un enfant aujourd’hui. Louane a souhaité adressé un message à sa mère décédée maintenant qu’elle comprend ce qu’elle a vécu.

Elle s’est notamment livrée sur cette prise de conscience dans une de ses nouvelles chansons qui fera partie de son album « Joie de vivre». La chanteuse a fait quelques révélations au sujet de ce titre qui s’appelle «Là-haut» dans l’émission Quotidien sur TMC, hier, mercredi 16 septembre 2020.

«C’est une chanson où je finis par plus ou moins présenter mes excuses à ma mère en disant : Ok je suis désolée. J’ai compris" ! J’explique que j’ai compris ce qu’elle a ressenti et que maintenant j’ai plein de doutes, plein de peurs et que j’ai hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que c’est assez légitime, que les nouveaux parents ont un peu un gros coup de flip.», dévoile Louane au micro de Yann Barthès.

Louane: "Joie de vivre" arrive bientôt

Tous les fans de Louane se réjouissent de découvrir ses titres inédits très bientôt ! Son prochain opus «Joie de vivre» sortira le 23 octobre 2020. La chanteuse devrait consacrer plusieurs titres à son nouveau rôle de maman.

D’ordinaire très discrète sur sa vie privée, Louane avait annoncé la naissance de sa petite Esmée au mois de mars dernier sur Instagram. Elle avait ensuite expliqué dans les colonnes du Parisien : «Cela nous a donné du temps, l'occasion de bien apprendre à se connaître à trois. C'était difficile de ne pas voir nos familles, on a présenté notre fille par FaceTime et par photo à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudés, on l'a choyée et on a profité du calme. Du coup, on a la chance d'avoir un bébé super cool.»