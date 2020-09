Grand Corps Malade tease son duo avec Louane «Derrière le brouillard»

Grand Corps Malade et Louane: l’extrait de «Derrière le brouillard»

Grand Corps Malade et la jeune maman semblent chanter un hommage à la musique et aux chansons dans «Derrière le brouillard». On entend, en effet, Louane interpréter: «Dans le noir, derrière le brouillard, j’entends ce piano chanter. Chanter l’espoir, leur envie de croire qu’on peut tout réinventer.»

Tandis que Grand Corps Malade entonne sur un rythme plus rapide :«Chanter. Pour accepter. Exprimer. Avancer. Résister. Avancer. Progresser. Exister. Chanter. Comme une résilience. Une délivrance. Chanter comme une évidence.»

Pour écouter en entier ce duo à ne pas manquer, rendez-vous le 11 septembre prochain!