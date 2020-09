Ava Max sort son titre «OMG What’s Happening» et la tracklist de son album

Ecoutez «OMG What’s Happening» d’Ava Max sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY

Un morceau rythmé! Une nouvelle fois Ava Max a frappé fort. La jeune chanteuse vient tout juste de partager son dernier titre «OMG What’s Happening». Teasé depuis quelques jours sur ses réseaux sociaux, l’artiste a aussi partagé le visuel de ce single.

Debout sur un énorme pickup, et tenant un chapeau sur sa tête, Ava Max roule a toute allure sur les routes du désert américain. Dans ce titre, l’artiste court après l’être aimé: «I got everything I wanted, but you're everything, you're everything I want. Look what you've done to me. Didn’t know I was alone 'til I was runnin' to your, runnin' to your heart. Like magnets. Oh my God, what's happening?»