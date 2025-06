La Playlist Idéale de Louane : "Cette chanson est devenue hyper importante dans ma vie"

Saviez-vous que, petite, Louane adorait Sylvie Vartan ? Ou qu’elle a l’habitude de fredonner le morceau "Dancing Queen" d’ABBA avant de monter sur scène ? Après Lenie, Amel Bent ou encore Pierre Garnier, c’est au tour de Louane de dévoiler ses morceaux préférés au micro d’NRJ pour sa "Playlist Idéale".

Celle qui a porté les couleurs de la France à l’Eurovision 2025 avec le titre puissant et touchant "Maman" confie notamment la chanson qui lui rappelle sa mère : "C’est une chanson hyper triste. C’est "Vole" de Céline Dion parce que j’étais petite la première fois que je l’ai entendue et que je ne l’ai pas comprise. Et ma mère m’a expliqué l’histoire de la chanson". Un souvenir marquant qui l’accompagne encore aujourd’hui. "C’est une chanson qui est devenue hyper importante dans ma vie, qui littéralement m’explique la vie", déclare la chanteuse de 28 ans.

La fiancée de Florian Rossi s'est aussi livrée sur les musiques qui la font pleurer à tous les coups : "Toutes les chansons de Julia Michaels. Mais surtout sa chanson ‘That’s The Kind Of Woman’".

Son album préféré pour un date romantique

Dans un autre registre, Louane n'hésite pas à confier qu'elle choisirait le premier disque de Coldplay, "Parachutes", pour partager une soirée romantique.

Pour découvrir les autres titres favoris de l’artiste, ne manquez pas la vidéo ci-dessus. De son côté, Louane posera ses valises à Aix-en-Provence, le 25 septembre, avec son "Solo Tour" en partenariat avec NRJ. A Paris, le public la retrouvera au Zénith Paris - La Villette, le 10 décembre prochain.