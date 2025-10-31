Linh compte bien explorer les coulisses avant de monter sur scène : "Juste après, je vais aller me balader un petit peu, découvrir les espaces, voir les marches, et ensuite j’irai répéter", explique-t-elle, le sourire aux lèvres.

Linh : "Il m’a dit qu’il croyait en moi"

Dans une ambiance détendue et joyeuse, la chanteuse savoure cette atmosphère unique : "Il y a une super ambiance, une super bonne énergie, tout le monde est souriant, c’est que du bonheur !"

Et parmi les artistes croisés, un moment fort : "Oui, j’ai déjà vu Gims ! C'est le seul artiste que j'ai croisé pour l'instant. Il était trop content que je sois nommée. Il m’a félicitée et m’a dit qu’il a confiance en moi, donc il me souhaite plein de bonnes choses", raconte-t-elle.

La cérémonie des NRJ Music Awards est à suivre en direct, vendredi 31 octobre, à partir de 21h10, sur NRJ et TF1. En attendant, retrouvez toutes les coulisses de l’événement sur YouTube.