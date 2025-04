Danse avec les stars : Lenie sous pression avant la demi-finale

Lenie stressée avant la demi-finale de Danse avec les stars

Sur son compte Instagram, Lenie n’a pas caché son appréhension : "Cette semaine, c’est super chaud. Il y a beaucoup de choses à apprendre", explique l’ancienne élève de la Star Academy. En effet, Camille Combal a révélé lors du précèdent prime que les candidats encore en lice devront effectuer une deuxième danse “100 % improvisée".

Un défi de taille pour les apprentis danseurs qui n’auront que deux minutes pour se changer et recevoir un coaching express de la part de leur partenaire de danse. Heureusement, Lenie peut compter sur Jordan : "On a bien bossé pour que ce soit ouf", assure-t-il aux abonnés de la chanteuse avant de promettre : "ça va être quelque chose, on est chaud patate."

Pour rappel, Lenie devra défendre sa place face à Jungeli, Florent Manaudou, Mayane et Adil Rami. Un match sous haute tension puisque seuls trois couples pourront accéder à la finale de cette 14e édition.