"Zootopie 2" : Shakira et Ed Sheeran s’unissent pour la première fois sur une chanson inédite

Shakira et Ed Sheeran réunis ! La Colombienne et le Britannique ont bel et bien travaillé ensemble pour la bande-son de "Zootopie 2". L’interprète de "Hips don’t lie" a officiellement annoncé la bonne nouvelle via une publication Instagram. En légende de la bande-annonce tant attendue de la suite du film d’animation, l'artiste a partagé son enthousiasme : "Je suis tellement prête pour Zootopia 2!! Et devinez quoi ? Gazelle est de retour ! Tellement reconnaissante d’avoir travaillé avec Ed Sheeran sur la création de cette nouvelle chanson originale excitante ! Il me tarde d’être à l’avant-première !"

Cette annonce confirme non seulement le retour du personnage emblématique joué par Shakira, la pop star Gazelle, mais aussi une association musicale inédite qui promet d'être un succès planétaire.