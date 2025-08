Iris Mittenaere se dénude façon "Desperate Housewives" pour Léna Situations

La campagne ne s’arrête pas là. Plusieurs clichés recréent avec humour des scènes cultes de "Desperate Housewives", revisitées par Léna et ses amies, parmi lesquelles Iris, Solène et Chloé Gervais, la compagne de Squeezie. Pour parfaire l’illusion, la voix off originale de Mary Alice en version française, interprétée par Françoise Cadol, accompagne le projet. Un clin d’œil soigné qui n’a pas échappé aux internautes : "Tout y est, jusque dans les moindres détails", s’enthousiasme l’un d’eux.

Désormais, les fans de Léna Situations trépignent d’impatience à l’idée de découvrir les premiers vlogs d’août. Y retrouveront-ils la fameuse brochette de Housewives… ou s’agissait-il d’un simple coup de communication savamment orchestré ?