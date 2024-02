Lénie de la « Star Academy » : son premier single lui ressemblera

C’était une des favorites de cette onzième saison de la Star Academy. Pourtant, aux portes des demi-finales, la jeune Lénie a vu son aventure s’arrêter brusquement. Un moment très difficile à vivre pour la chanteuse. Dans le documentaire diffusé sur TF1, « Star Academy : après la vie de château », Cécile Chatudeau, professeure d’expression scénique du château déclarait au sujet de cette élimination : « C’est une douche glacée qu’elle s’est prise. Elle s’est brisée en deux, elle s’est sentie abandonnée ».

Il est vrai que la candidate n’est âgée que de seulement 18 ans. Pourtant, si la jeune pépite s’est sentie délaissée, elle raconte également avoir reçu une « vague d’amour » incommensurable de la part des spectateurs de l’émission. Lénie a, également, après sa défaite signé un contrat avec Sony Music, ce qui signifie qu’un single, voire un album est à prévoir.

« C’est le style qui me va le mieux »

Aux côtés du gagnant Pierre Garnier, la chanteuse a pu évoquer devant les caméras de TF1 le style de musique qu’elle aimerait faire : « J’aime beaucoup beaucoup la soul, c’est le style qui d’après moi me va le mieux, avec une signification super profonde dans le message ».

Cette entrevue avec la direction de la maison de disque a également balayé de nombreux doutes qu’elle avait vis-à-vis de ce milieu qu’elle ne connait pas : « C'est beaucoup plus clair pour moi parce que je vivais mal le truc de 'il faut être dans une case', et là je me suis vraiment sentie comprise en tant que personne et en tant qu'artiste ».

Une bonne nouvelle pour la talentueuse artiste, qui a de belles ambitions pour le futur : « Je veux que ce soit le début, un tremplin pour la suite, j’espère que ça va me permettre d’aller plus loin et de devenir une artiste, c’est un autre rêve qui vient de se déclencher. J’avais peur de ça à la ‘Star Ac’, de me dire ‘ok j’ai réalisé tous mes rêves, qu’est-ce que je vais faire maintenant ?’, et maintenant j’ai pleins d’autres choses qui me viennent en tête ».

Une belle carrière s’annonce donc pour cette magnifique cuvée 2023/2024. Rappelons également que Julien est en train de préparer son single « Comme tout le monde », et que le premier hit de Pierre Garnier : « Ceux qu’on était » cartonne !