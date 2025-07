"C'est compliqué" : Pierre Garnier se confie sur sa vie amoureuse

Depuis sa sortie de la "Star Academy 2023", Pierre Garnier ne cesse de faire la une des journaux pour sa musique et son ascension fulgurante mais surtout pour sa vie privée. Alors qu'il chante l'amour dans ses morceaux et qu'on l'a souvent imaginé en couple avec Helena, l'artiste répond enfin aux petits curieux dans un récent entretien avec "Paris Match Belgique".

Interrogé sur la possibilité de l'amour dans sa vie actuelle, Pierre Garnier ne cache pas les difficultés liées à sa notoriété. "C'est compliqué. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, dès que je fais quelque chose, ça prend une ampleur énorme," confie-t-il.

L'interprète de "Nous on sait" révèle également être méfiant par rapport aux nouvelles idylles. "Et les gens que je rencontre, je ne sais jamais vraiment qui ils sont… Il faut prendre son temps, rester prudent," ajoute-t-il. Des déclarations qui pourraient donc laisser entendre que le chanteur est en ce moment célibataire.

Pierre Garnier chante l'amour : quelles sont ses inspirations ?

Malgré ses réticences face aux nouvelles rencontres, Pierre Garnier croit-il encore en l'amour ? A la question : "Quel est votre regard personnel sur l'amour aujourd'hui ?", il répond avec nuance : "C'est une bonne question. Pour moi, ça dépend vraiment du moment, de mon humeur. Parfois, j'en ai une vision très pessimiste du genre : 'ça ne marche jamais, ça dure trois mois et ensuite c'est un an et demi de souffrance'. Et d'autres fois je me dis que l'amour est génial."

Une vision totalement modérée qui lui permet aujourd'hui d'aborder les sentiments amoureux sous toutes ces formes dans ses chansons. "J'en ai pleins de visions différentes, et c'est pour ça que j'en parle différemment," explique-t-il.

Des titres inspirés par sa relation avec Helena ?

"Ceux qu'on était", "Pas une larme", "Adieux nous deux" sont des morceaux dans lesquels Pierre Garnier n'hésite pas à se confier sur sa vision de l'amour et sur les fins de relation.

Une autre de ses compositions retient particulièrement l'attention des fans et fait beaucoup réagir en concert. Il s'agit du titre "Tout en mieux", qui serait inspiré de son amitié avec Helena, rencontrée au château de Dammarie-les-Lys. Une véritable déclaration qui pourrait, selon certains, évoquer même un rapprochement amoureux.