Lady Gaga: écoutez dès maintenant «Stupid Love» sur NRJ !

Lady Gaga dévoile son univers futuriste

Sur le premier teaser que la star avait posté, on pouvait y voir Lady Gaga entourée par de nombreuses personnes. Tous font parties d’une seule et même tribu. En adoptant ce style très futuriste, l’artiste replonge dans l’univers extraterrestre qu’elle avait déjà mis en avant pour le clip de «Born This Way».

Une sorte de retour en arrière donc. Et les fans sont conquis. Avec ce genre musical et les effets visuels, ils ont l’impression de retrouver la Lady Gaga de ses débuts. «Stupid Love» est le premier single d’une longue liste de morceaux encore inconnus. Désormais, les little monsters n’ont qu’une hâte: que son prochain album sorte enfin dans les bacs.