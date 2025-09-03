Lady Gaga dévoile "The Dead Dance", le nouveau hit de la série "Mercredi"

Il est enfin là ! Lady Gaga présente son tout nouveau single, "The Dead Dance", spécialement composé pour la deuxième saison de la série événement, "Mercredi". Une sortie qui coïncide avec l'arrivée des quatre nouveaux épisodes tant attendus de la série sur Netflix.
"The Dead Dance" est un morceau mortellement addictif. À l'image du phénomène "Bloody Mary" qui avait enflammé TikTok lors de la première saison, ce nouveau rythme pop dance entraînant promet de devenir viral en un temps record.
La bonne nouvelle ne s'arrête pas là pour les fans français ! NRJ, déjà conquis par "The Dead Dance", propose d'écouter le titre toutes les heures sur son antenne, ce mercredi 3 septembre.
Lady Gaga : nouveau personnage de "Mercredi"
Les fans de la Mother Monster sont également heureux de retrouver leur superstar à l'écran, ce mercredi, dans le rôle de la mystérieuse enseignante de Nervermore, Rosaline Rotwood.
"Je suis ravie de sortir cette chanson en même temps que 'Mercredi'. Je suis une grande fan de la série et j'ai eu tellement de plaisir à y apparaître pour soutenir 'The Dead Dance'", a révélé Lady Gaga au média "Tudum".
Une "Dead Dance" inspirée par la rupture et la fête entre amis
Lady Gaga a levé le voile sur l'inspiration derrière "The Dead Dance" pour "Tudum". Ce morceau serait né d'une rupture. Une fin de relation qui peut "tuer notre capacité à croire en l'amour". Mais le titre évolue, porté par un "beat funky et cool", pour devenir une célébration de l'amitié et de la joie retrouvée après les épreuves. "C'est à ce moment-là que la chanson ne parle plus seulement de la relation ; elle parle de s'amuser avec ses amis quand on a traversé quelque chose de difficile et d'incroyable," ajoute l'interprète de "Die with a smile".
Lady Gaga pressée de retrouver ses fans français
Lady Gaga devrait interpréter ce nouveau son lors de ses prochains concerts en France. La chanteuse présentera son MAYHEM Ball durant quatre dates exceptionnelles à Paris les 17, 18, 20 et 22 novembre 2025, à l'Accor Arena. Des shows que la Mother Monster est impatiente de dévoiler comme elle l'expliquait dans son interview avec Camille Combal sur NRJ, en mars dernier : "J'ai vraiment hâte de retrouver mes fans français. Vous me manquez. J'aime tellement la France. J'ai eu beaucoup de plaisir à me produire aux Jeux Olympiques de Paris 2025. J'ai adoré être présente. C'était vraiment spécial."