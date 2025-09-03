Lady Gaga dévoile "The Dead Dance", le nouveau hit de la série "Mercredi"

Il est enfin là ! Lady Gaga présente son tout nouveau single, "The Dead Dance", spécialement composé pour la deuxième saison de la série événement, "Mercredi". Une sortie qui coïncide avec l'arrivée des quatre nouveaux épisodes tant attendus de la série sur Netflix.

"The Dead Dance" est un morceau mortellement addictif. À l'image du phénomène "Bloody Mary" qui avait enflammé TikTok lors de la première saison, ce nouveau rythme pop dance entraînant promet de devenir viral en un temps record.

La bonne nouvelle ne s'arrête pas là pour les fans français ! NRJ, déjà conquis par "The Dead Dance", propose d'écouter le titre toutes les heures sur son antenne, ce mercredi 3 septembre.