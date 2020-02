Lady Gaga: Top 10 de ses lives les plus fous !

2. Lady Gaga à la mi-temps du Super Bowl en 2017

Ce show est le plus attendu de la compétition du Super Bowl. Tous les ans, les plus grandes stars montent sur scène pour offrir un spectacle d’une quinzaine de minutes à des millions de spectateurs. Alors que cette année, ce sont Jennifer Lopez et Shakira qui ont enflammé le Hardrock Stadium de Miami, il y a deux ans Lady Gaga était à leur place.

La star a débuté son show au sommet du stade attachée par des harnais, avant de sauter dans le vide. Une fois arrivée sur scène, la chanteuse débute son medley de chansons entre terre et ciel. Pendant son concert ses plus grands titres sont chantés : «Poker Face», «Born This Way», «Telephone», «Million Reasons» ou encore «Just Dance».