Helena : son titre "Loin de toi (jamais)" serait-il inspiré de sa relation avec Pierre Garnier ?

Helena y interprète ces paroles : "Comment s’aimer si on se voit jamais ?", "Comment garder l’amour si on ne se voit qu’un jour sur dix" ou encore "Parfois même pour se voir faut passer la frontière du risque." Il n’en fallait pas plus pour que les internautes fassent rapidement le lien avec Pierre Garnier, grand gagnant de la Star Academy 2023, et proche complice d’Helena depuis leur sortie du château. Elle résidant en Belgique et lui en France, ce passage semble être une véritable déclaration.

Plus loin, la chanteuse nommée aux NRJ Music Awards 2025 ajoute : "Je t’ai dit je t’aime après l’avoir chanté." Serait-ce un clin d’œil aux duos qu’ils ont partagés sur le plateau de la Star Academy ? Le mystère reste entier. Jusqu'à présent, Helena a toujours demandé à ce que l'attention se porte sur sa musique et non sur sa vie privée.