Dua Lipa et Pierre de Maere : leur duo inattendu sur le remix de "These Walls"

Tandis que la star britannique conserve son premier couplet en anglais, Pierre de Maere s'illustre en français dans le second, avant que les langues ne se mêlent dans le refrain. On se plait alors à entendre Dua Lipa chanter dans la langue de Molière. "But if these walls could talk / (They'd say) Enough / (They'd say) Give up (I know) / Si tu m'aimes encore / (They'd say) Dis-le / (They'd say) Plus fort", sont les paroles de ce refrain remixé.

Le duo a immédiatement conquis la communauté des deux artistes. "Meilleur feat de l'année !", commente un fan sur YouTube. "Un superbe duo, qui s'accorde tellement bien", souligne un autre.

Dua Lipa a officialisé la sortie de ce titre, ce vendredi matin, en publiant sur son compte Instagram plusieurs photos dévoilant les deux artistes complices, ainsi qu'une vidéo dans laquelle on les voit chanter le morceau.