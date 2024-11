"Star Academy" : Clara Luciani en larmes devant une élève pour une émouvante raison

La marraine de la nouvelle saison de la Star Academy est LA star de ces prochains jours. Clara Luciani s’est rendue dimanche 3 novembre au château de Dammarie-les-Lys pour accompagner les élèves… et les évaluer ! En effet, à l’issue des évaluations hebdomadaires, la chanteuse choisira, avec l'aide des professeurs, l’académicien avec qui elle partagera un duo lors du prochain prime du vendredi 8 novembre 2024.

Les candidats ont dû choisir une chanson qui reflète une part de leur histoire personnelle. Tandis qu'Ebony a chanté "Zombie" de The Cranberries et Marine "Rise Like a Phoenix" de Conchita Wrust, Marguerite a pris un risque en choisissant d’interpréter "Drôle d’époque", l’un des morceaux emblématiques de Clara Luciani.

Les confidences de Marguerite

"Avant même de savoir que Clara serait notre marraine, je m’étais dit que si ce thème tombait, ce serait cette chanson. Je sais que c’est un risque, mais j’ai préféré voir cela comme un signe du destin", a expliqué l’élève de 24 ans. Elle poursuit : "Quand j’étais petite, je rêvais d’être adulte, mais aujourd’hui, à 24 ans, je réalise que j’aimerais souvent redevenir enfant. C’est difficile de trouver sa place entre la femme que je souhaite être et celle que la société attend de moi."