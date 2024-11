Carbonne dévoile le clip estival de son hit "Imagine"

Difficile d'être passé à côté du morceau "Imagine". Certifié single de diamant, ce tube du Montpelliérain Carbonne s'est classé numéro 1 sur les plateformes de streaming pendant plusieurs semaines cet été. Un succès fou pour l'artiste de 27 ans, très attaché à son héritage familial. "Mon père m’a toujours bercé avec sa guitare, confiait-il au micro de NRJ, en juin dernier. On faisait de la musique juste avec une guitare et on tapait sur les tables. Tout ça, j’avais envie qu’on le ressente dans la musique. Et je ne pensais pas que ça pouvait marcher comme ça."

Tout au long de l'été, ce titre chaleureux a fait chanter et danser un large public. Six mois après la sortie du morceau, on ne l'attendait plus : le clip d'"Imagine" vient tout juste d'être dévoilé ce lundi 4 novembre. Fait "en famille à la maison", il met en scène le chanteur et ses amis sous le soleil méditerranéen. Guitare, barbecue et plongeon dans la mer sont au rendez-vous. De quoi égayer notre mois de novembre maussade.