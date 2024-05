Dua Lipa : les influences de « Radical Optimism »

Et si le troisième album de Dua Lipa marquait un tournant majeur dans sa carrière ? La chanteuse a déjà changé de look, en troquant le brun ténébreux de ses cheveux pour un roux pétillant, avant d’afficher un blond ébouriffé. Niveau musique, les premiers singles « Houdini », « Training Season » et « Illusion » donnent le ton : ce nouvel album traitera de la rupture. Dans un registre beaucoup moins pop que ses opus précédents, la chanteuse semble vouloir apporter des sonorités inédites à sa musique.

Les fans les plus aguerris l’auront reconnu, la pâte de Kevin Parker se fait fortement ressentir sur les extraits dévoilés par Dua Lipa. L’artiste connu pour son projet Tame Impala aurait, selon le magazine Rolling Stone, participé à l’écriture de huit chansons, sur les onze que comportent l’album. Une empreinte électro-pop psychédélique qui rapproche la chanteuse d’origine albanaise des sonorités qui l’ont toujours inspirée.