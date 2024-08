Dua Lipa : la popstar se lance un nouveau défi surprenant

À tous les niveaux, la vie de Dua Lipa semble être au beau fixe. Sur Instagram, la chanteuse aux 87,7 millions d’abonnés affiche un quotidien de rêve aux côtés de son petit ami, ses amis, sa famille et les succès de sa carrière musicale. Pourtant, la star ne cesse de relever de nouveaux défis.

Dua Lipa, vendeuse de glace ?

La chanteuse de « One Kiss », se lance dans un nouveau projet surprenant : sa propre gamme de glaces. Selon le média britannique « Mirror », la star développe une ligne de produits variés incluant des glaces sans produits laitiers, des cornets de glace, des desserts glacés, ainsi que des milkshakes et yaourts. Avec cette nouvelle aventure culinaire, Dua Lipa propose une gamme qui promet de plaire à un large public, en s'adaptant aux tendances actuelles et aux divers régimes alimentaires.

Les fans de la chanteuse peuvent s'attendre à des créations originales. Lors d'une récente interview à l'émission « Breakfast with Greg James » sur Radio 1, Dua Lipa a révélé qu'elle n'était pas fan de la glace au chocolat, préférant des saveurs plus audacieuses. Elle a notamment partagé une combinaison de glace à la vanille agrémentée d'huile d'olive et de sel de mer.