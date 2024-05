Dua Lipa dit au revoir à son ère disco et s’insère avec joie dans sa phase dance et pop-rock. Son troisième album, « Radical Optimism » s’affirme comme un conte dansant sur sa vie amoureuse. Après la fièvre de « Future Nostalgia », Dua Lipa ouvre la porte de son cœur et s'affiche plus forte et sensible que jamais, en bottes de cuir et chevelure rouge.

Et ce renouveau s’entend dès le premier titre: « C’est peut-être la fin d’une époque // Qui sait, bébé, c’est peut-être pour toujours », chante-t-elle dans « End of an Era ». Et si le titre de l’album laissait entendre un album en toute insouciance, la Britanico-Albanaise remet surtout les pendules à l'heure en évoquant ses anciennes relations et ses amours déçus. Difficile dans ce cas de ne pas voir une allusion à l'histoire qu'elle a vécue récemment avec le réalisateur français Romain Gavras dans le titre "French Exit".