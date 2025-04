Dua Lipa en tournée : quelles chanteuses assurent ses premières parties ?

La venue de Dua Lipa dans notre beau pays se prépare… Pour faire patienter ses fans européens, l'artiste britannique a révélé les noms des talentueuses chanteuses qui assureront ses premières parties, promettant des soirées inoubliables. Et son choix s'est porté sur deux étoiles montantes de la scène pop : Dove Cameron et Alessi Rose.

Dove Cameron accompagnera Dua Lipa pendant 5 dates

Les fans de Disney la connaissent bien. Forte du récent lancement de sa nouvelle ère musicale avec le single entraînant "Too Much" en février dernier, Dove Cameron promet d'ambiancer les Britanniques et les Irlandais du 20 au 27 juin.

20 juin : Londres, Angleterre

21 juin : Londres, Angleterre

24 juin : Liverpool, Angleterre

25 juin : Liverpool, Angleterre

27 juin : Dublin, Irlande

La compagne de Damiano David a réagi à cette bonne nouvelle sur son compte Instagram : "Je n'arrive pas à y croire". La jeune chanteuse annonce également qu'elle dévoilera sur scène des titres de son prochain album, dont le nom et la date de sortie sont impatiemment attendus.