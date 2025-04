Dua Lipa reprend un hit des années 90, et c’est magnifique !

Cette version a été très appréciée des fans de l'artiste : "Je ne savais pas que j'avais besoin que Dua Lipa chante "Torn" jusqu'à ce que je l’entende la chanter", "Sa reprise est magnifique", "Dua Lipa devrait sortir un album de reprises, elle est trop forte", peut-on lire sur X. Quant à l'interprète originale de ce hit, elle n'a pas tardé à commenter cette reprise sur ses réseaux. "Mon cœur est rempli, je t’aime Dua Lipa", a ainsi écrit Natalie Imbruglia sur Instagram.

Natalie Imbruglia : que devient-elle ?

En 2009, la chanteuse s'est offert une pause musicale pour se concentrer sur la comédie. On a pu l’apercevoir dans les films "Closed for Winter" (2009), "Underdogs" (2013), "Among Ravens" (2014) et "Little Loopers" (2015). Et plus récemment, en 2024, la chanteuse de 50 ans a participé à la version française de The Mask Singer. Déguisée en Joker, elle a n’a pas manqué d’étonner le jury.