Dove Cameron et ses looks iconiques : "On m'a dit de ne pas le faire mais je n'ai pas écouté"

A l'occasion de la sortie de son nouveau single "Too Much", Dove Cameron s'est rendue dans les locaux de NRJ. L'occasion parfaite pour revenir avec elle sur son parcours et l'évolution de son style.

Ses fans l'ont d'abord découverte sur Disney Channel, lorsqu'elle incarnait les héroines de "Liv and Maddie" puis dans la saga "Descendants". Après ces premiers rôles marquants, l'Américaine aujourd'hui âgée de 29 ans a su se réinventer en se dirigeant vers une carrière musicale, marquée par des choix esthétiques variés.

Dove Cameron réagit à ses changements capillaires

Au micro de NRJ, Dove Cameron revient sur son évolution physique dans notre format Look Back. "Je suis l’ultime fan et partisane de l'expression personnelle avant tout", explique-t-elle avec le sourire.

Au fil du temps, la star de "Too Much" a expérimenté une palette infinie de couleurs et de longueurs de cheveux : blond, rose, bleu... Et même rouge à son grand regret. "Ça a duré deux mois. Tout le monde m'avait prévenue pour être honnête. Mais je n'ai pas écouté. Je me suis dit 'je veux être différente'. En fait, tu dois te teindre les cheveux tous les cinq jours pour que ça tienne. J'ai été tellement stupide".

Changement de style avec Damiano David

Passant d'une coloration rouge au noir intense pour son premier EP "Alchemical: Volume 1", en décembre 2023, Dove Cameron n'a pas hésité à se transformer. "J'étais vraiment dans ma période d'énergie féminine très sombre", décrit-elle avec nostalgie. Cette période introspective s'est mêlée à sa rencontre avec Damiano David, leader du groupe Måneskin, qui partage aujourd'hui sa vie.

Depuis l'année dernière, la petite amie du rockeur italien a troqué sa crinière sombre pour retrouver un blond éclatant. "J'ai l'air d'une personne complètement différente", confie-t-elle en redécouvrant son look solaire et fleuri du Met Gala 2024. À présent, Dove Cameron se consacre à son premier album. "Je suis vraiment, vraiment impatiente à ce sujet ! Mais je ne peux pas encore vous dire comment il s'appelle", nous a-t-elle confié. Alors, Dove Cameron continuera-t-elle d’arborer son magnifique blond ou prépare-t-elle déjà le début d’une nouvelle era ?