Dove Cameron : un duo avec Damiano David existe ! Elle nous en dit plus

De passage chez NRJ, Dove Cameron s’est confiée sur son nouveau single "Too Much", ses futurs projets musicaux et sa relation avec Damiano David.

Pas de "Alchemical Volume 2", mais un album en préparation

La star américaine, en pleine ascension, a tenu à clarifier plusieurs points concernant son premier album studio. Si "Alchemical: Volume 1" était initialement pensé comme une œuvre en deux parties, Dove Cameron a finalement abandonné l’idée d’un second volet. "Il n'y aura pas d''Alchemical: Volume 2', malheureusement. Mais en fait, heureusement", confie-t-elle avec sérénité, avant d’expliquer les raisons de cette décision : "'Alchemical: Volume 1' était censé avoir une suite, mais lorsque j'ai commencé à écrire la musique, elle sonnait tellement différemment qu'elle ne pouvait pas s'accorder avec la première partie."

Plutôt que de sortir six nouveaux titres et de faire patienter les fans encore un an et demi, la chanteuse américaine a préféré se concentrer sur un véritable album studio : "Je me suis dit que ce serait mieux pour tout le monde (...) Je suis vraiment, vraiment impatiente à ce sujet ! Mais je ne peux pas encore vous dire comment il s'appelle."

Un duo avec Damiano David existe… Mais il reste secret

Si beaucoup espéraient une collaboration entre Dove Cameron et son amoureux Damiano David sur ce nouvel album, l’artiste a révélé : "Malheureusement, il n'y a pas de feat avec Damiano sur mon album. Mais nous avons enregistré un morceau avant de sortir ensemble."

Un titre qui, pour l’instant, "reste sur nos téléphones", et dont l’avenir reste incertain. "Peut-être qu'on le sortira un jour…", admet-elle. Et pour cause, le couple préfère rester "vigilant" : "Doubler notre visibilité en sortant un duo ne serait pas une bonne chose. Cela pourrait donner l’impression que nous essayons d’être un couple public ou de capitaliser sur notre relation."

Mais l’espoir demeure. "Peut-être dans quelques années…", glisse-t-elle avec le sourire, avant de confier : "j’adore vraiment cette chanson. On l’écoute encore et on se dit : ‘Ahhh, elle est bien. Elle est vraiment bien !’".