"La reine est de retour" : Dua Lipa lance sa tournée "Radical Optimism Tour"

Le coup d'envoi est donné. Après une pause bien méritée, Dua Lipa a lancé sa tournée mondiale "Radical Optimism Tour", ce lundi 17 mars, en Australie. La superstar a enflammé la Rod Laver Arena de Melbourne lors du premier de ses cinq concerts prévus dans cette salle emblématique.

L'interprète de "These Walls" a défendu sur scène son dernier album "Radical Optimism", sorti en mai 2024. Mais aussi les plus grands hits de son précédent projet "Future Nostalgia", à l'instar de "Love Again" ou "Physical".