Camila Cabello et Dua Lipa: les stars des Global Awards 2020

Tones & I fait le show!

L’autre performance à ne pas manquer de cette soirée so British était le live de Tones & I sur «Dance Monkey». L’Australienne est également repartie de la cérémonie avec l’Award du «Meilleur titre pop».

Parmi les autres vainqueurs des Global Awards 2020 figurent les Jonas Brothers pour «Meilleur Groupe», Ed Sheeran pour «Meilleur artiste masculin» ou encore Harry Styles pour «Meilleure chanson 2019» pour le titre «Lights Up».

Voici la liste des gagnants des Global Awards 2020 :

Best British Act – Dua Lipa

Best Group – Jonas Brothers

Best Female – Camila Cabello

Best Male - Ed Sheeran

Rising Star Award – Aitch

Best Pop – Tones & I

Best Hip Hop or R&B – Stormzy

Mass Appeal Award – Lewis Capaldi

Most Played Song 2019 – Lewis Capaldi

Best Song of 2019 – Harry Styles for “Lights Up”

Best Indie – Sterophonics