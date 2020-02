Camila Cabello: le clip de «My Oh My» arrive !

Camila Cabello est de retour ! L’année dernière, la chanteuse a battu les records avec la sortie de son album «Romance». Dessus, des titres qui ont fait l’unanimité aux quatre coins du monde, comme «Liar» ou encore «Shameless». Egalement sur l’opus, le morceau «My Oh My» avec DaBaby. Une chanson sensuelle et torride où la jeune femme veut être une autre personne.

«My mama doesn't trust him. He's only here for one thing. I swear on my life that I've been a good girl. Tonight, I don't wanna be her // Ma maman ne le croit pas. Il est seulement là pour une chose. Mais moi aussi […] Je jure que j’ai été une bonne fille, mais ce soir je ne veux pas être elle». Et que les fans de Camila Cabello se réjouissent, le clip arrive dans quelques jours.