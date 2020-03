Tones and I : retour sur le succès de "Dance Monkey"

L’histoire de Tones and I

De son vrai nom Toni Watson, la chanteuse australienne connue sous le nom de Tones and I a connu le succès en 2019 grâce à son hit "Dance Monkey". Tones and I est passionnée de musique depuis le plus jeune âge. Elle commence à jouer du clavier et de la batterie au lycée. À cette époque, elle suit des cours de musique et sait déjà qu’elle fera carrière dans ce domaine. Pour s’immiscer dans le milieu, elle aide à l’organisation de concerts et festivals à Byron Bay. Cela lui permet de rencontrer des personnalités influentes et passionnées de musique comme elle. Tones and I décide de déménager à Byron Bay pour se donner plus de chances. Là-bas, elle fait la rencontre de Jackson Walkden-Brown, manager au sein du label Artists Only. Sa voix rauque interpelle directement le manager, qui décide de travailler avec elle. Tones and I continue de composer et d'écrire ses propres musiques. Elle investit dans des instruments, notamment dans une loop station dans le but de créer des compositions musicales. En 2018, la chanteuse obtient la première place au concours de musique Battle of the Buskers. Dans la foulée, elle signe un contrat avec le label Lemon Tree pour produire ses chansons. Et c’est le début d’une belle histoire qui commence. En 2019, à la sortie de la chanson "Dance Monkey", Tones and I rencontre un succès mondial.

"Dance Monkey", l’un des plus gros hits de 2019

C’est en mai 2019 que Tones and I sort le titre "Dance Monkey". C’est un carton immédiat ! Cette chanson pop conquiert de nombreux fans. Le rythme est entraînant, les paroles sont touchantes, et le clip est délirant. La voix de Tones and I est également très appréciée. Dans cette chanson, la chanteuse dénonce notre société hyper-consommatrice et hyper-connectée. Elle dénonce l’utilisation à outrance des réseaux sociaux et le manque de communication des êtres humains entre eux. La chanson séduit immédiatement le public, qui en fait l’un des hits les plus écoutés de l’année 2019. "Dance Monkey" se classe numéro un en Australie, Irlande, Allemagne, Grande-Bretagne et Norvège. En France, la chanson bat des records et se classe dans le top 3 iTunes. Le clip déjanté obtient également des records de vues. Celui-ci a été visionné plus de 600 millions de fois. Un record ! Il faut dire que le clip est très particulier. Dedans, on retrouve la chanteuse Tones and I grimée en personne âgée. Celle-ci s’enfuit de sa maison de retraite pour faire les 400 coups avec ses amis. Le hit "Dance Monkey" est le single le plus diffusé à la radio en 2019. C’est également la chanson la plus recherchée sur Shazam cette année-là. Tous ces records, Tones and I en est la première surprise. La chanteuse ne s’attendait pas à un tel engouement pour cette chanson. À l’occasion des NRJ Music Awards 2019, la chanteuse a donné une performance hors du commun.