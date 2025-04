Damso invite 17 stars à chanter l'espoir dans "Grand soleil", le nouvel hymne du Sidaction

À l'occasion du Sidaction, qui aura lieu les 21, 22 et 23 mars prochains, Damso a écrit une chanson chorale pour sensibiliser le public à la lutte contre le VIH et soutenir la recherche. Intitulé "Grand Soleil", ce morceau plein d'espoir est porté par 18 artistes aux univers très variés. Tous unis pour la bonne cause.

Aux côtés du rappeur belge, on retrouve ainsi Adèle Castillon, Amadou et Mariam, Charlotte Gainsbourg, Eddy de Pretto, El Grande Toto, Eva, Fally Ipupa, Hoshi, Juliette Armanet, Kalash Criminel, Louane, Lous and the Yakuza, Lucky Love, Medine, Pierre de Maere, Pomme, Youssoupha et une chorale gospel.