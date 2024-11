Damso et Angèle promettent de "Tout tenter" dans leur nouveau featuring

Ce morceau de trois minutes s'ouvre sur une guitare acoustique à laquelle vient se mêler la douceur de la voix d'Angèle. La prod s'intensifie alors pour aboutir à un refrain au rythme entraînant. Damso arrive alors sur le deuxième couplet, dans lequel il se livre : "J'suis rattrapé par mes démons, c'est toujours lié au boulot, notre relation connaît que des épreuves / Peu d'amour depuis la naissance, j'ai des dommages et j'ai quelques déviances / J'ai comme un sentiment de rejet que j'étale sur mes projets mais ton âme a su toucher mes sens".

"Quand on aime le son qu'on a fait, on le sort"

Cette collaboration entre les deux artistes belges est née spontanément. "J'avais une bonne prod', un bon son de guitare et elle est venue chanter", explique simplement Damso dans une interview accordée à Paris Match Belgique, ce 15 novembre. Avant de développer : "Angèle, c'est comme une amie avec qui tu as envie de passer une bonne soirée. Sauf qu'avec Angèle, plutôt que d'aller au resto pour se raconter les derniers potins, on se rend au studio et on fait de la musique ensemble. Il n'y a pas de calcul, de marketing ou de truc obligatoire. Et quand aime le son qu'on a fait, on le sort."

Ces moments au studio, qu'évoque Damso, Angèle les a dévoilés dans une vidéo postée sur son compte Instagram. On assiste à des scènes de complicité entre les deux artistes et à l'enregistrement de "Tout tenter".