Eva : « Notre rencontre avec Damso était folle »

Eva a fait du chemin depuis son premier single « Mood » sorti en 2018. Celle qui se faisait alors appelé Eva Queen revient avec un quatrième album, « Page Blanche », qui marque un tournant dans sa carrière déjà étoffée. Le raccourcissement de son nom reflète cette évolution qui passe par l’affirmation de son identité propre, comme elle nous l’explique en interview à l’occasion de la sortie de ce nouvel opus.

« C’est un grand virage artistique, commente Eva au sujet de « Page Blanche ». Après, je pense que c’est juste de l’évolution et de la maturité parce que j’ai grandi tout simplement. » La chanteuse précise encore : « Moi j’avais envie d’être cette fille-là et donc peu importe que je sois critiquée ou pas, à un moment donné, je suis plus heureuse comme je suis maintenant. Je suis fière d’être qui je suis et c’est ça le plus important. Et je pense que cet album donne ce message-là. »

« J’ai un peu changé le cours de son trajet »

Pour opérer ces changements, la chanteuse a sollicité le rappeur belge Damso, qui assure la direction artistique de l’album et apparaît sur le nouveau single « Du feu ». Une rencontre qu’Eva provoque au culot, en sollicitant la star de « Macarena » sur Instagram pour l’aider à opérer le changement artistique qu’elle ambitionne.

« Je sais que lui avait prévu vraiment de faire son break et que j’ai un peu changé le cours de son trajet parce qu’il ne s’attendait pas à ce que j’arrive sur son chemin. Mais il a été très content de participer à mon projet. C’est quelque chose qui l’intéressait. »