GP Explorer 3 : Theodora, Charlotte Cardin, Clara Luciani… De nombreuses stars réunies dans l’album du show

Squeezie a de nouveau frappé très fort ce lundi 15 septembre. Après la bande-annonce qui présente la nouvelle édition sur un titre inédit de SCH, Gims et La Mano, le youtubeur annonce un album officiel du show à travers un teaser tout aussi spectaculaire.

Intitulé "The Laste Race" et prévu pour le 3 octobre, l’opus réunit 26 personnalités telles que Theodora, Adele Castillon, ou encore Charlotte Cardin, le tout dirigé par le rappeur SCH.

Un casting cinq étoiles qui dévoilera son second single "Le Mur", réunissant Clara Luciani, Sofiane Pamart et Yamê ce vendredi 19 septembre.

Sur les réseaux sociaux, personne ne s’y attendait : "Ok c’est fort, très fort", peut-on lire en commentaire, "J’ai tellement hâte", ou encore des remerciements : "Merci, merci, merci de nous faire rêver".

Si on connait déjà le nom des artistes présents sur la scène de l’évènement, peut-on espérer de nouvelles surprises avec l’arrivé de ce projet ? Avec autant de rebondissements, on peut désormais se dire que tout est possible.

Pour le moment, les précommandes de l’album sont d’ores et déjà disponibles en édition limitées sur le site officiel, avec des pochettes collectors pour chaque pilote.