GP Explorer 3 : la bande-annonce met tout le monde d’accord

Des images explosives. Ce jeudi 11 septembre, Squeezie a fait grandir l’impatience des fans en publiant sur sa page YouTube la bande-annonce officielle du GP Explorer 3. On peut y découvrir les 24 créateurs de contenus et rappeurs renommés qui prendront le volant en Formule 4. Le tout sur un morceau inédit de SCH, Gims et La Mano.
Les frissons sont là comme le montrent les nombreuses réactions des internautes. "Trop hâte, avec un trailer de cette qualité l'évent ne peut qu'être légendaire", "Franchement le YouTube français est pépite, on a de la chance d’avoir toute ces personnes qui nous font kiffer", " Merci de nous faire rêver avec tous tes projets Squeezie", peut-on lire.
Pour rappel, la compétition aura lieu du 3 au 5 octobre et sera retransmise en direct sur Twitch. La liste complète des 24 pilotes et leurs sponsors à participer à cette troisième édition a été dévoilée en mai. Le public pourra applaudir Squeezie et Amine, Kaatsup et Ana, Theodort et Mastu, Djilsi et Maxime Biaggi, Mister V et PLK, Cocottee et Baghera, Lea Elui et Maghla, Nikof et Gotaga, Ander et Karchez (YouTubeurs espagnols), Anyme et Houdi, Ludwig et M.Reeves (YouTubeurs américains) et enfin Billy et SCH.
Mis en vente le mercredi 4 juin dernier, les 200 000 billets ont trouvé preneurs en deux heures seulement. La plateforme de revente laisse néanmoins une chance aux fans de pouvoir avoir une place.