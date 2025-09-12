GP Explorer 3 : la bande-annonce met tout le monde d’accord

Les frissons sont là comme le montrent les nombreuses réactions des internautes. "Trop hâte, avec un trailer de cette qualité l'évent ne peut qu'être légendaire", "Franchement le YouTube français est pépite, on a de la chance d’avoir toute ces personnes qui nous font kiffer", " Merci de nous faire rêver avec tous tes projets Squeezie", peut-on lire.

Pour rappel, la compétition aura lieu du 3 au 5 octobre et sera retransmise en direct sur Twitch. La liste complète des 24 pilotes et leurs sponsors à participer à cette troisième édition a été dévoilée en mai. Le public pourra applaudir Squeezie et Amine, Kaatsup et Ana, Theodort et Mastu, Djilsi et Maxime Biaggi, Mister V et PLK, Cocottee et Baghera, Lea Elui et Maghla, Nikof et Gotaga, Ander et Karchez (YouTubeurs espagnols), Anyme et Houdi, Ludwig et M.Reeves (YouTubeurs américains) et enfin Billy et SCH.