Ridsa en concert à Paris: gagnez vos invitations !

Il y a ses tubes : Là c’est die, Pardon, Santa Maria… Des albums disque d’or ou de platine : Tranquille, Libre, Équateur et tant d’autres. Ridsa, grâce à ses origines latines, c’est un genre bien défini : un amour pour les musiques latines à la Bad Bunny, Rauw Alejandro, Aventura. Des chiffres faramineux : des millions de vues sur ses clips, autant d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Révélé sur YouTube il y’a 15 ans , Ridsa s’impose dans le style reggaeton en français et prépare aujourd’hui son public à découvrir qui il est vraiment : cet artiste capable de faire bouger tout le monde en écrivant l’amour et tout ce qu’il englobe, en totale indépendance.

En n’oubliant jamais ce pourquoi son public le suit depuis tant d’années : son honnêteté, sa capacité à partager tout ce qui le tracasse, à être terriblement proche de son public, comme un ami.

Ridsa est enfin véritablement Maxence Boitez.