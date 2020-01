Boulevard des Airs et Tibz à l’origine du nouvel hymne des Enfoirés, «A côté de toi»

Jenifer, Amel Bent, Slimane et bien d’autres artistes se retrouveront une nouvelle fois sur scène pour la bonne cause. Un an après l’hymne enjoué «On Trace», écrit par Vianney, les Enfoirés seront réunis sur le hit «A côté de toi». Le titre aux influences folk a pour thème la solidarité et la lutte pour l’environnement.

L’hymne des Enfoirés 2020, «A côté de toi», a été écrit par Boulevard des Airs et le chanteur Tibz. Le morceau aura une place de choix dans le concert qui s’appellera «Le Pari(s) des Enfoirés». Les artistes français se produisent dès aujourd’hui, mercredi 15 janvier jusqu’au 20 janvier à l’AccorHotels Arena de Paris. Aucune date de diffusion du show sur TF1 n’a pour le moment été annoncée.