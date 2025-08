"Ce sera le meilleur concert de ma vie" : les fans des BLACKPINK en ébullition à l'approche des shows au Stade de France

Blackpink au Stade de France : quel dress code ?

Le concert au Stade de France promet son lot de fans aux looks plus incroyables les uns que les autres. Pour l’occasion, les Blinks misent sur un style black & pink ("noir et rose"). "On a vu que l'esprit de 'Deadline', c'était un peu cow-boy donc j'ai acheté un chapeau de cow-boy pour compléter", ajoute une fan venue faire un tour dans la boutique.

À l'intérieur, un nombre incalculable de produits à l'effigie des interprètes de "Pink Venom" promettent de satisfaire tout le monde. On retrouve notamment les traditionnels lightsticks utilisés pour illuminer le stade au rythme des chansons. En attendant l'ouverture des portes du Stade de France, cette journée de préparation restera gravée comme un moment de partage, de passion et d'émotion.